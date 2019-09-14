Beşiktaş Gazişehir deplasmanında

Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş bugün deplasmanda Gazişehir ile mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar rakibini yenerek ligdeki 2. galibiyetini almak isteyecek. Kartal'ın yeni transferleri Elneny ve Diaby'nin ilk 11'de başlaması bekleniyor.
JEREMAIN LENS KADRODA YOK!
Abdullah Avcı, takımla birlikte çalışan Hollandalı oyuncu Lens'i Gazişehir kadrosuna almadı. Sakat Burak ve Oğuzhan da Gazişehir'e karşı yok.
JEREMAIN LENS KADRODA YOK!
Abdullah Avcı, takımla birlikte çalışan Hollandalı oyuncu Lens'i Gazişehir kadrosuna almadı. Sakat Burak ve Oğuzhan da Gazişehir'e karşı yok.
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