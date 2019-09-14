Beşiktaş Başkanı Fikret Orman önemli açıklamalara imza attı. Orman, "Şampiyonluklar, maçları kazanmak önemli ancak biz 'Top çiziyi geçsin de nasıl geçerse geçsin' zihniyetinde değiliz. Başka camialar bu zihniyette olabilir ancak bizim işimiz değil" diye konuştu.
ALLAH SAKATLIK VERMESİN
Orman, "Biz, 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' anlayışıyla hareket eden bir camiayız. Allah büyük sakatlıklar vermediği sürece, şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
AÇ OYUNCULARI TRANSFER ETTİK
Başkan Orman, "Bu sezon 20 milyon Euro bütçe daralması yaşadık. 7 tane transfer yaptık. 4 yaş gençleştik. Başarıya aç oyuncuları takıma kazandırdık" diye konuştu.
ABDULLAH AVCI'YA GÜVENİYOR
Abdullah Avcı ve ekibine sonuna kadar güvendiğini vurgulayan Orman, "Müthiş bir grubuz. Abdullah hoca ve talebeleri çok güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.
ADANA'DA SİYAH-BEYAZ COŞKU
Fikret Orman, Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu.
ALLAH SAKATLIK VERMESİN
Orman, "Biz, 'Şerefinle oyna, hakkınla kazan' anlayışıyla hareket eden bir camiayız. Allah büyük sakatlıklar vermediği sürece, şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.
AÇ OYUNCULARI TRANSFER ETTİK
Başkan Orman, "Bu sezon 20 milyon Euro bütçe daralması yaşadık. 7 tane transfer yaptık. 4 yaş gençleştik. Başarıya aç oyuncuları takıma kazandırdık" diye konuştu.
ABDULLAH AVCI'YA GÜVENİYOR
Abdullah Avcı ve ekibine sonuna kadar güvendiğini vurgulayan Orman, "Müthiş bir grubuz. Abdullah hoca ve talebeleri çok güzel işler yapacak" ifadelerini kullandı.
ADANA'DA SİYAH-BEYAZ COŞKU
Fikret Orman, Adana Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği toplantıda konuştu.
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