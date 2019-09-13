TFF Tahkim Kurulu, Fatih Terim'e Kayserispor maçından sonraki açıklamaları sonrası verilen 4 maçlık cezayı 3'e indirdi. Sarı-Kırmızılılar hem verilen cezayı hem de cezanın 19.05'te açıklanmasına tepki göstermişti. İmparator, F.Bahçe ile oynanacak derbi maçta kulübede olamayacak. Bu arada Ümit Davala'ya verilen ceza ise onandı.
GALATASARAY'DAN TAHKİM'E TEPKİ VAR
G.Saray Tahkim'in verdiği karara büyük tepki göstererek, "Bu karar hukuki temelden yoksun kamuoyu vicdanında kabul görmeyen bir karar" dendi.
TAKIMIN BAŞINDA ŞAHİN OLACAK
Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle Fatih Terim görev alamayacak. Teknik Direktörlük koltuğunda ise yardımcılarından Levent Şahin olacak. Şahin'in saha kenarındaki performansı da merakla bekleniyor.
GALATASARAY'DAN TAHKİM'E TEPKİ VAR
G.Saray Tahkim'in verdiği karara büyük tepki göstererek, "Bu karar hukuki temelden yoksun kamuoyu vicdanında kabul görmeyen bir karar" dendi.
TAKIMIN BAŞINDA ŞAHİN OLACAK
Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle Fatih Terim görev alamayacak. Teknik Direktörlük koltuğunda ise yardımcılarından Levent Şahin olacak. Şahin'in saha kenarındaki performansı da merakla bekleniyor.
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