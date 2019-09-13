Bugünkü
Takvim

Tahkim’den 'e 1 maç indirim

Galatasaray Teknik Direktörü 'in spor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle aldığı 4 maçlık ceza 3 maça indi. Terim, F.Bahçe derbisinde yok.

Tahkim’den 1 maç indirim
, 'e spor maçından sonraki açıklamaları sonrası verilen 4 maçlık cezayı 3'e indirdi. Sarı-Kırmızılılar hem verilen cezayı hem de cezanın 19.05'te açıklanmasına tepki göstermişti. İmparator, F.Bahçe ile oynanacak derbi maçta kulübede olamayacak. Bu arada 'ya verilen ceza ise onandı.

GALATASARAY'DAN TAHKİM'E TEPKİ VAR
G.Saray Tahkim'in verdiği karara büyük tepki göstererek, "Bu karar hukuki temelden yoksun kamuoyu vicdanında kabul görmeyen bir karar" dendi.



TAKIMIN BAŞINDA ŞAHİN OLACAK
Kasımpaşa maçında cezası nedeniyle Fatih Terim görev alamayacak. Teknik Direktörlük koltuğunda ise yardımcılarından Levent Şahin olacak. Şahin'in saha kenarındaki performansı da merakla bekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTahkim’den Fatih Terim'e 1 maç indirim
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri