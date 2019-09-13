Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.
Süper Lig'in 4. haftası perdelerini Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasıyla açıyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşması Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı. Hakemliğini Ali Palabıyık'ın üstlendiği karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
Galatasaray Kasımpaşa ilk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagattomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
Kasımpaşa: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajrodinovic, İlhan Depe, Quaresma, Thiam
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.