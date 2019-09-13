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  • Son Güncelleme: 13.09.2019 20:27

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Süper Lig'de 4. haftanın açılış karşılaşmasında , 'yı konuk ediyor. Galatasaray, Kasımpaşa maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Galatasaray - Kasımpaşa | CANLI

Süper Lig'in 4. haftasında ile karşı karşıya geliyor.

Süper Lig'in 4. haftası perdelerini Galatasaray - Kasımpaşa karşılaşmasıyla açıyor. İki İstanbul ekibinin karşılaşması Türk Telekom Stadyumu'nda saat 20.30'da başladı. Hakemliğini Ali Palabıyık'ın üstlendiği karşılaşma BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Galatasaray Kasımpaşa maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

Galatasaray Kasımpaşa ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagattomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel Sarı, Popov, Khalili, Aytaç Kara, Hajrodinovic, İlhan Depe, Quaresma, Thiam

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