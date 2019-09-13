G.Saray Kasımpaşa maçının hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla tamamladı... Teknik Direktör Fatih Terim idman öncesinde oyuncularıyla toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcının, "Erken gol bulmamız şart. Bu tip maçlarda gol gelmeyince baskıyı hissedersiniz. Golü erken bulup panik yaşamayalım" dedi.
ASLANTEPE'DEN ÇIKIŞ YOK!
Ligde Aslantepe'de 6 Mayıs 2017'den beri bileği bükülmeyen Galatasaray, iç sahadaki son 37 maçta 31 galibiyet-6 beraberlik aldı.
ASLANTEPE'DEN ÇIKIŞ YOK!
Ligde Aslantepe'de 6 Mayıs 2017'den beri bileği bükülmeyen Galatasaray, iç sahadaki son 37 maçta 31 galibiyet-6 beraberlik aldı.
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