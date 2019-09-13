Kartal'da Burak Yılmaz krizi yaşanıyor... Golcü futbolcunun henüz hazır olmaması ve en erken Trabzonspor maçında oynayabileceğinin açıklanması moralleri bozdu. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.
DOUGLAS'A YER ARANIYOR
Brezilyalı futbolcunun Gazişehir önünde oynama ihtimali çok yüksek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın idman performansından çok memnun olduğu Douglas'ı Gazişehir önünde ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun sağ kanatta ya da merkez orta sahada oynama ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.
DOUGLAS'A YER ARANIYOR
Brezilyalı futbolcunun Gazişehir önünde oynama ihtimali çok yüksek.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın idman performansından çok memnun olduğu Douglas'ı Gazişehir önünde ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun sağ kanatta ya da merkez orta sahada oynama ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.
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