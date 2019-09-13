Bugünkü
Takvim

keyifleri kaçırdı

Beşiktaş’ın golcü futbolcusunun en erken karşılaşmasında oynayacak olması ’nın tüm planlarını alt üs etti. Avcı'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.

Burak keyifleri kaçırdı
'da krizi yaşanıyor... Golcü futbolcunun henüz hazır olmaması ve en erken maçında oynayabileceğinin açıklanması moralleri bozdu. Teknik Direktör 'nın doktorlarla yaptığı görüşmede Burak'la ilgili her detayın kendisine aktarılmasını istediği öne sürüldü.



DOUGLAS'A YER ARANIYOR
Brezilyalı futbolcunun Gazişehir önünde oynama ihtimali çok yüksek.
Beşiktaş Abdullah Avcı'nın idman performansından çok memnun olduğu Douglas'ı Gazişehir önünde ilk 11'de oynatmayı planladığı öğrenildi. Brezilyalı futbolcunun sağ kanatta ya da merkez orta sahada oynama ihtimalinin olduğu gelen bilgiler arasında.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriBurak Yılmaz keyifleri kaçırdı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri