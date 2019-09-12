Fenerbahçe'nin sezon başında 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve 4 oyuncu takasına (İkisi bonservisiyle) karşılık renklerine kattığı Vedat Muriç, Avrupa'nın gündeminden inmiyor... En son İngiltere maçında 1 gol atıp 2 asist yapan Vedat'ı tribünden takip eden İngiliz kulüpleri Kosovalı yıldıza hayran kaldı. Tottenham'ın scoutları İngiliz medyasına, "Çok güçlü ve çok zeki... Gelecek sezon transferin gözdesi olur" yorumunu yaptılar...
İngliz medyası da Vedat Muriç'e "Gladyatör" benzetmesini yaptı. Kosovalı yıldızı İngiliz defansını en zorlayan oyuncu olarak gösterdi. Lazio, Napoli ve Fiorentina'nın da yakından takip ettiği Vedat Muriç için Fenerbahçe daha önce 20 milyon Euro fiyat belirlemişti. Ancak Kosovalı yıldızın her geçen gün performansının üstüne koyarak yoluna devam etmesi bu rakamı daha da yukarılara çekecek.
DEĞERİNE DEĞER KATTI...
Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki performansından sonra Kosova formasıyla da gollerini atmaya devam etti. Çekya ve İngiltere maçlarında değerine değer kattı.
İngliz medyası da Vedat Muriç'e "Gladyatör" benzetmesini yaptı. Kosovalı yıldızı İngiliz defansını en zorlayan oyuncu olarak gösterdi. Lazio, Napoli ve Fiorentina'nın da yakından takip ettiği Vedat Muriç için Fenerbahçe daha önce 20 milyon Euro fiyat belirlemişti. Ancak Kosovalı yıldızın her geçen gün performansının üstüne koyarak yoluna devam etmesi bu rakamı daha da yukarılara çekecek.
DEĞERİNE DEĞER KATTI...
Vedat Muriç, Fenerbahçe'deki performansından sonra Kosova formasıyla da gollerini atmaya devam etti. Çekya ve İngiltere maçlarında değerine değer kattı.
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