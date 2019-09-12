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zirveye çıktı

, 'nın "'nde yaz dönemi lerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde en çok oyu alan isim oldu.

Ryan Babel zirveye çıktı
G.Saraylı , UEFA'nın "'nde yaz dönemi lerinden hangisi takımına en büyük katkıyı yapacak" anketinde en çok oyu alan isim oldu. Şampiyonlar Ligi'nin Twitter hesabından dün başlatılan ankette Hollandalı yıldızın yanı sıra Mauro Icardi ( Saint-Germain), () ve Kostas Manolas () yer aldı. Toplam 46 bin 579 takipçinin katıldığı ankette 32 yaşındaki Babel, oyların yüzde 65'ini aldı.

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