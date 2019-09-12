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: Dik duruşum boşa değilmiş!

’a gelmek için çaba gösterdiğini ve dik duruş sergilediğini söyleyen , "Bugün bir daha gördüm ki verilen bütün çabalar, benim dik duruşum, hiçbiri boş değilmiş... İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim. Hayatımdaki en önemli anlardan biriydi" dedi.

Dik duruşum boşa değilmiş!
Cimbom'un süper yıldızı Radamel Falcao önemli açıklamalar yaptı... Galatasaray'a gelmek için çaba gösterdiğini ve dik duruş sergilediğini söyleyen Falcao, "Bugün bir daha gördüm ki verilen bütün çabalar, benim dik duruşum, hiçbiri boş değilmiş... İnanılmaz önemli bir ana tanıklık ettim. Hayatımdaki en önemli anlardan biriydi" dedi. 33 yaşındaki golcü, Galatasaray taraftarlarına oynayacağı güzel futbolla teşekkür edeceğini sözlerine ekledi.

TERİM'İN KOZU RADAMEL FALCAO
Kolombiyalı golcü maçında en büyük gol silahi olacak.
'da gözler yarınki Kasımpaşa maçına çevrildi... Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör yeni transfer 'ya ilk kez Kasımpaşa karşısında forma şansı verecek. Taraftarların büyük bir beklenti içinde olduğu Kolombiyalı golcü ile Terim'in yakından ilgilendiği ve yıldız oyuncuyu maça motive ettiği öğrenildi. Radamel Falcao da Galatasaray taraftarının önüne çıkacağı ilk maç olan Kasımpaşa karşılaşmasını adeta iple çekiyor.



İDMANLARIN YILDIZI!
Radamel Falcao antrenman performansıyla teknik heyeti kendinisine hayran bıraktı. Kolombiyalı takımın en çalışkan isimlerinden biri olarak dikkat çekti.

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