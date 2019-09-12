Mehmet Ekici kadro dışı

F.Bahçe'nin TFF'ye gönderdiği 28 kişilik oyuncu listesinde Mehmet Ekici yer almadı. Sarı-Lacivertli yönetimin maaşında indirime gitmesini istediği 29 yaşındaki oyuncunun bu talebe olumsuz yanıt vermesinin alınan kararda önemli rol oynadığı öğrenildi. Devre arasına kadar forma giyemecek olan Ekici ile yollar Ocak ayında ayrılacak.
ASLA PES ETMEM!
F.Bahçe'nin yeni transferi Gustavo, "Pes etmek karakterimde yok. Sonuna kadar savaşırım" diye konuştu.
BU SEZON ŞAMPİYONUZ
F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Tolgay Arslan, "Bu sezon şampiyonuz. Taraftarımız desteğine devam etsin" dedi.
ALANYA'DAN ŞEN DÖNECEĞİZ
Max Kruse, Alanyaspor önünde oynayacakları maçtan galibiyetle döneceklerini söyledi. Bu maçı kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını ifade eder Kruse, "Hedefimiz 3 puan" dedi.
ASLA PES ETMEM!
F.Bahçe'nin yeni transferi Gustavo, "Pes etmek karakterimde yok. Sonuna kadar savaşırım" diye konuştu.
BU SEZON ŞAMPİYONUZ
F.Bahçe'nin tecrübeli ismi Tolgay Arslan, "Bu sezon şampiyonuz. Taraftarımız desteğine devam etsin" dedi.
ALANYA'DAN ŞEN DÖNECEĞİZ
Max Kruse, Alanyaspor önünde oynayacakları maçtan galibiyetle döneceklerini söyledi. Bu maçı kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını ifade eder Kruse, "Hedefimiz 3 puan" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.