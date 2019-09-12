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kadro dışı

, 'ye gönderdiği 28 kişilik oyuncu listesinde Ekici'ye yer vermedi. 29 yaşındaki oyuncuyla Ocak'ta yollar ayrılacak. İşte haberin detayları ve 12 Eylül 2019 tarihli Takvim Gazetesi'nde yer alan Fenerbahçe haberleri...

Mehmet Ekici kadro dışı
F.Bahçe'nin 'ye gönderdiği 28 kişilik oyuncu listesinde yer almadı. Sarı-Lacivertli yönetimin maaşında indirime gitmesini istediği 29 yaşındaki oyuncunun bu talebe olumsuz yanıt vermesinin alınan kararda önemli rol oynadığı öğrenildi. Devre arasına kadar forma giyemecek olan Ekici ile yollar Ocak ayında ayrılacak.



ASLA PES ETMEM!
F.Bahçe'nin yeni transferi Gustavo, "Pes etmek karakterimde yok. Sonuna kadar savaşırım" diye konuştu.

BU SEZON ŞAMPİYONUZ
F.Bahçe'nin tecrübeli ismi , "Bu sezon şampiyonuz. Taraftarımız desteğine devam etsin" dedi.



ALANYA'DAN ŞEN DÖNECEĞİZ
Max Kruse, Alanyaspor önünde oynayacakları maçtan galibiyetle döneceklerini söyledi. Bu maçı kazanmak için her şeylerini ortaya koyacaklarını ifade eder Kruse, "Hedefimiz 3 puan" dedi.




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