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Lider bitirirsek yaşadık

A grubunu lider bitirirse finallerdeki kura çekimine ilk 2 torbadan girecek. Özellikle ilk 6 ülkeden biri olursak bu takdirde birinci torbadan gireceğiz. Bunun için grup liderliği çok önemli.

Lider bitirirsek yaşadık
EURO 2020 elemelerinde ve İzlanda ile çekişen , grubunu lider bitirirse büyük bir avantaj elde edecek. Milli Takım bu taktirde finallerdeki kura çekimine ya ilk ya da 2. torbadan girecek. Özellikle ilk 6 ülkeden biri olursak bu takdirde birinci torbadan gireceğiz. Bunun için grup liderliği çok önemli.



CENK'İN PERFORMANSI UEFA'DA
, elemelerde en iyi performans sergileyen futbolcular anketinde milli oyuncumuz 'a da yer verdi.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi. Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi" sorusunun yöneltildiği ankette Cenk Tosun, Ronaldo, Sancho ve Berisha yer aldı.

İŞTE KALAN MAÇLAR

11 Ekim - Arnavutluk

14 Ekim - Fransa (D)

14 Kasım - İzlanda

17 Kasım - Andorra (D)


A grupta kalan 4 maçın 2'sini kendi evinde oynarken Fransa ve Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





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