Lider bitirirsek yaşadık

EURO 2020 elemelerinde Fransa ve İzlanda ile çekişen Türkiye, grubunu lider bitirirse büyük bir avantaj elde edecek. Milli Takım bu taktirde finallerdeki kura çekimine ya ilk ya da 2. torbadan girecek. Özellikle ilk 6 ülkeden biri olursak bu takdirde birinci torbadan gireceğiz. Bunun için grup liderliği çok önemli.
CENK'İN PERFORMANSI UEFA'DA
UEFA, elemelerde en iyi performans sergileyen futbolcular anketinde milli oyuncumuz Cenk Tosun'a da yer verdi.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi. Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi" sorusunun yöneltildiği ankette Cenk Tosun, Ronaldo, Sancho ve Berisha yer aldı.
İŞTE KALAN MAÇLAR
11 Ekim - Arnavutluk
14 Ekim - Fransa (D)
14 Kasım - İzlanda
17 Kasım - Andorra (D)
A Milli Takımımız grupta kalan 4 maçın 2'sini kendi evinde oynarken Fransa ve Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
CENK'İN PERFORMANSI UEFA'DA
UEFA, elemelerde en iyi performans sergileyen futbolcular anketinde milli oyuncumuz Cenk Tosun'a da yer verdi.
UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi. Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi" sorusunun yöneltildiği ankette Cenk Tosun, Ronaldo, Sancho ve Berisha yer aldı.
İŞTE KALAN MAÇLAR
11 Ekim - Arnavutluk
14 Ekim - Fransa (D)
14 Kasım - İzlanda
17 Kasım - Andorra (D)
A Milli Takımımız grupta kalan 4 maçın 2'sini kendi evinde oynarken Fransa ve Andorra ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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