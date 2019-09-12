Milli Takımımız'ın Moldova'yı 4-0 yenmesi büyük sevinç yaşattı. Alınan galibiyetle gruptan çıkma yolunda dev bir adım attık. Futbol otoriteleri Arnavutluk'un İzlanda'yı yenmesiyle grupta avantaj elde ettiğimiz görüşünde birleşti. Takvim yazarları da artık grupta iplerin bizim elimizde olduğu görüşünü benimseyerek avantaj elde ettiğimizi savundu. İşte o görüşler:
SÜRPRİZ OLMAZSA BU İŞ TAMAM - İLKER YAĞCIOĞLU
Çok büyük bir sürpriz olmazsa 2020'e katılacağız. Kalan 4 maçtan Andorra ve Arnavutluk karşılaşmalarını kazanırız. Daha İzlanda ve Fransa maçları var. Bunlardan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi finallere taşıyacaktır. Bu tarz turnuvalarda önemli olan sonucu almaktır. Milli Takımımız her maçı gerektiği gibi oynamayı biliyor. Bu oyun bizi Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne taşıyacaktır.
İZLANDA MAÇI FİNAL OLACAK - EVREN TURHAN
Bu Milli Takım'a güveniyorum. Andorra önünde gerçi zor bir galibiyet aldık ama bunlar olabiliyor. Moldova önünde Milli Takım müthiş oynadı. Maçtan önce Cenk'in gol atacağını söylemiştim nitekim attı. Cengiz Ünder ve Burak'ın da gelmesiyle daha iyi olacağız. Bizim için İzlanda maçı final niteliğinde. Ancak bu kadronun İzlanda'yı yeneceğini düşünüyorum. Onlara inanıyorum.
BU HAVAYLA GRUPTAN ÇIKARIZ - OKTAY DERELİOĞLU
Moldova önünde oynanan futbolu çok beğendim. Arnavutluk'un da İzlanda'yı yenmesi bizim için büyük avantaj oldu. İzlanda ile oynayacağımız maç çok önemli. Ancak A Milli Takım'ın havası çok iyi. Takım iştahlı oynuyor. Bir sürpriz olmazsa çıkarız. Fransa ve İzlanda ile karşılaşacağız ama Milli Takım'ın havası o kadar iyi ki, bu takımlarla başa çıkacak güçteyiz.
SÜRPRİZ OLMAZSA BU İŞ TAMAM - İLKER YAĞCIOĞLU
Çok büyük bir sürpriz olmazsa 2020'e katılacağız. Kalan 4 maçtan Andorra ve Arnavutluk karşılaşmalarını kazanırız. Daha İzlanda ve Fransa maçları var. Bunlardan alacağımız 1 ya da 3 puan bizi finallere taşıyacaktır. Bu tarz turnuvalarda önemli olan sonucu almaktır. Milli Takımımız her maçı gerektiği gibi oynamayı biliyor. Bu oyun bizi Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne taşıyacaktır.
İZLANDA MAÇI FİNAL OLACAK - EVREN TURHAN
Bu Milli Takım'a güveniyorum. Andorra önünde gerçi zor bir galibiyet aldık ama bunlar olabiliyor. Moldova önünde Milli Takım müthiş oynadı. Maçtan önce Cenk'in gol atacağını söylemiştim nitekim attı. Cengiz Ünder ve Burak'ın da gelmesiyle daha iyi olacağız. Bizim için İzlanda maçı final niteliğinde. Ancak bu kadronun İzlanda'yı yeneceğini düşünüyorum. Onlara inanıyorum.
BU HAVAYLA GRUPTAN ÇIKARIZ - OKTAY DERELİOĞLU
Moldova önünde oynanan futbolu çok beğendim. Arnavutluk'un da İzlanda'yı yenmesi bizim için büyük avantaj oldu. İzlanda ile oynayacağımız maç çok önemli. Ancak A Milli Takım'ın havası çok iyi. Takım iştahlı oynuyor. Bir sürpriz olmazsa çıkarız. Fransa ve İzlanda ile karşılaşacağız ama Milli Takım'ın havası o kadar iyi ki, bu takımlarla başa çıkacak güçteyiz.
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