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Fener’de Melnjak sesleri

, devre arasında Rizespor’un Hırvat sol beki Dario Mlnejak’ı etmek istiyor. Başkan önümüzdeki günlerde Rize yönetimi ile görüşecek.

Fener’de Melnjak sesleri
Sezon başında Rizespor'dan Vedat Muriç'i alan sol bek sıkıntısını gidermek için yine Rizespor'un kapısını çalacak. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın Hırvat sol bek Dario Melnjak'ı çok beğendiği ve yönetime alınması yönünde rapor verdiği belirlendi. Kolarov için çok uğraşan ancak alamayan Fenerbahçe in son gününde Clichy'ye de teklif götürmüştü. Rize ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe'nin Hırvat solbek için de önümüzdeki günlerde Rize ile görüşmesi bekleniyor.

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