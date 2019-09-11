Ziraat Türkiye Kupası'nda Pazarspor, Kars 36'yı penaltı atışları sonucunda 4-3 yendi. Karşılaşmada 90 dakikalık normal süre ve uzatma devreleri 0-0 biterken, Pazarspor penaltılarla turu geçti.
KUPADA TOPLU SONUÇLAR
Kemer-Karaman Bld 2-0
Orduspor-Fatsa 0-2
Alemdağ-Çatalca 2-0
Kocaeli-Gölcük 3-1
Kars 36-Pazarspor 3-4
İçel Bld-Serik 1-0
KUPADA TOPLU SONUÇLAR
Kemer-Karaman Bld 2-0
Orduspor-Fatsa 0-2
Alemdağ-Çatalca 2-0
Kocaeli-Gölcük 3-1
Kars 36-Pazarspor 3-4
İçel Bld-Serik 1-0
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