Bugünkü
Takvim

Fener kalesi emin ellerde

21 yaşındaki Altay Bayındır ve Westerlo takımında kiralık oynayan 19 yaşındaki Berke Özer ile en az 10 yıl daha Fener’i kalesini Türk eldivenlerin emanetinde olacak.

Fener kalesi emin ellerde
Fenerbahçe kalesi güvenli ve emin ellerde. 90'lı yılların başından bu yana yerli kalecilere emanet edilen Fenerbahçe kalesi uzun yıllar daha bu geleneği sürdürecek. Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllardır Fenerbahçe kalesi Türk kalecilere emanet. 21 yaşındaki Altay Bayındır Volkan Demirel'den sonra tahtı devraldı. Harun Tekin de tecrübesiyle genç kaleciye deste k veriyor. 19 yaşındaki Berke Özer de gelecek sezon takımla birlikte olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFener kalesi emin ellerde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri