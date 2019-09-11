Fener kalesi emin ellerde

Fenerbahçe kalesi güvenli ve emin ellerde. 90'lı yılların başından bu yana yerli kalecilere emanet edilen Fenerbahçe kalesi uzun yıllar daha bu geleneği sürdürecek. Engin İpekoğlu, Rüştü Reçber ve Volkan Demirel ile uzun yıllardır Fenerbahçe kalesi Türk kalecilere emanet. 21 yaşındaki Altay Bayındır Volkan Demirel'den sonra tahtı devraldı. Harun Tekin de tecrübesiyle genç kaleciye deste k veriyor. 19 yaşındaki Berke Özer de gelecek sezon takımla birlikte olacak.
- Spor
- 11.09.2019
- Gazete
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