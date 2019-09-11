Teknik Direktörüve kurmayları oyuncuların performanslarını değerlendirmeye aldı. Yeni transferlerdenoyun bilgisi ile teknik kapasitesi beğeni kazandı.kendini göstermek için çaba sarf etmesi ve yüksak top tekniği taktir topladı.ve kurmayları pas oyunundatam yetki verdiği takımı yönlendiren isim olmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın "Kapasitesi için hiçbir şüphem yok. Sadece maç eksiği var. Bu da kısa sürede çözülebilir" dediği bildirildi.zeminin iyileştirilmesininen hızlı bir şekildeyapılmasını istedi. Türkiye-Andorra maçının da buradaoynanması Avcı'nın moralinibiraz bozmuştu.14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan futbolculardansaha çalışmalarına başladı. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Caner ise takımdan ayrı çalıştı.İspanyol stoper Victor Ruiz, "Şu aşamada kazanmak daha önemli. Şampiyonluk yarışına tutunmalıyız" dedi.