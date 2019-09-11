Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve kurmayları oyuncuların performanslarını değerlendirmeye aldı. Yeni transferlerden Muhammed Elneny'nin oyun bilgisi ile teknik kapasitesi beğeni kazandı. Mısırlı'nın kendini göstermek için çaba sarf etmesi ve yüksak top tekniği taktir topladı.
KAPASİTESİNE İNANIYOR...
Avcı ve kurmayları pas oyununda Elneny'ye tam yetki verdiği takımı yönlendiren isim olmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın "Kapasitesi için hiçbir şüphem yok. Sadece maç eksiği var. Bu da kısa sürede çözülebilir" dediği bildirildi.
BU ZEMİN MUTLAKA DÜZELMELİ
Beşiktaş Teknik direktörü Abdullah Avcı, Vodafone Park'ın zeminin iyileştirilmesinin en hızlı bir şekilde yapılmasını istedi. Türkiye- Andorra maçının da burada oynanması Avcı'nın moralini biraz bozmuştu.
BURAK SAHADA ÇALIŞTI
Beşiktaş 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Caner ise takımdan ayrı çalıştı.
RUİZ: 3 PUAN DAHA ÖNEMLİ
İspanyol stoper Victor Ruiz, "Şu aşamada kazanmak daha önemli. Şampiyonluk yarışına tutunmalıyız" dedi.
KAPASİTESİNE İNANIYOR...
Avcı ve kurmayları pas oyununda Elneny'ye tam yetki verdiği takımı yönlendiren isim olmasını istediği öğrenildi. Avcı'nın "Kapasitesi için hiçbir şüphem yok. Sadece maç eksiği var. Bu da kısa sürede çözülebilir" dediği bildirildi.
BU ZEMİN MUTLAKA DÜZELMELİ
Beşiktaş Teknik direktörü Abdullah Avcı, Vodafone Park'ın zeminin iyileştirilmesinin en hızlı bir şekilde yapılmasını istedi. Türkiye- Andorra maçının da burada oynanması Avcı'nın moralini biraz bozmuştu.
BURAK SAHADA ÇALIŞTI
Beşiktaş 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan futbolculardan Burak Yılmaz, saha çalışmalarına başladı. Sakatlıkları bulunan Oğuzhan ve Caner ise takımdan ayrı çalıştı.
RUİZ: 3 PUAN DAHA ÖNEMLİ
İspanyol stoper Victor Ruiz, "Şu aşamada kazanmak daha önemli. Şampiyonluk yarışına tutunmalıyız" dedi.
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