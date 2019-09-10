Hayat Falcao'ya güzel... Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen cebini doldurdu. 10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı.
- Spor
- 10.09.2019
- Gazete
Radamel Falcao topa vurmadan voleyi vurdu
Hayat Falcao'ya güzel... 10 gündür İstanbul'da olan Falcao 2 milyon Euro alarak cebini doldurdu... Yıldız golcü, ay sonuna kadar da 300 bin Euro ödeme daha alacak...
Hayat Falcao'ya güzel... Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao henüz hiçbir resmi maçta forma giymemesine rağmen cebini doldurdu. 10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Sarı-Kırmızılı Yönetim, 2 milyon Euro'luk peşin ödeme yaptı.
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