Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 10.09.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 10.09.2019 20:41

- | İlk 11'ler belli oldu!

A , Euro 2020 Grup Elemelerinde deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi İlk 11'ler belli oldu.

Moldova - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!

A , Euro 2020 Grup Elemelerinde deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi İlk 11'ler belli oldu.

21.45'te başlayacak olan Moldova maçı 1'den canlı olarak yayınlanacak. Moldova maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz..

Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu

Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun

MOLDOVA TÜRKİYE MAÇI CANLI ANLATIM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriMoldova - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri