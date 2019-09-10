Moldova - Türkiye | İlk 11'ler belli oldu!

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Grup Elemelerinde deplasmanda Moldova ile karşı karşıya geliyor. Karşılaşma öncesi İlk 11'ler belli oldu.
21.45'te başlayacak olan Moldova Türkiye maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Moldova Türkiye maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den de takip edebilirsiniz..
Moldova: Koşelev, Graur, Mudrac, Efros, Reabciuk, Cebotaru, Turcan, Ionita, Suvorov, Ginsari, Sandu
Türkiye: Mert Günok, Mehmet Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Umut Meraş, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Deniz Türüç, İrfan Can Kahveci, Kenan Karaman, Cenk Tosun
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