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Kombinede lider Aslan

Kombine Ligi'nde lider G.Saray... Loca ve VIP dışında en çok kombine satan kulüp 41 bin 498 ile Sarı-Kırmızılılar. F.Bahçe, 33 bin 929, Trabzonspor 31 bin 929, Beşiktaş ise 27 bin 212 adet kombine sattı. 5. sırada Konya var.

Kombinede lider Aslan
Kombine Ligi'nde lider G.Saray... Loca ve VIP dışında en çok kombine satan kulüp 41 bin 498 ile Sarı-Kırmızılılar. F.Bahçe, 33 bin 929, Trabzonspor 31 bin 929, Beşiktaş ise 27 bin 212 adet kombine sattı. 5. sırada Konya var.

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