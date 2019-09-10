Haydi Türkiye bir daha

Türkiye, Euro 2020 Elemeleri'nde kritik bir maça çıkıyor... Son maçında Andorra'yı 89. dakikada bulduğu golle mağlup eden Milliler, bugün Moldova ile deplasmanda karşılaşıyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Türkiye, Moldova ile oynadığı son 10 maçta 8 galibiyet alırken 2 maçta beraberlikle sonuçlandı. Moldova grubunda oynadığı 5 maçta sadece 1 kez kazandı.