Emre Belözoğlu: Kazanmaktan başka yol yok

TAKIMIMIZ'A

galibiyete odaklandı...'ın tecrübeli kaptanı Moldova'ya galibiyet için geldiklerini ifade ederek, "Kazanmaktan başka yol yok. Maçın 1. dakikasından itibaren gerçek performansımızı ortaya koyarak işi bitirmek istiyoruz. Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık" dedi.Moldova önünde yüreklerini ortaya koyup oynayacaklarını söyledi.Milli Takımımız Kişinev Havalimanı'na dün öğle saatlerinde geldi. Ay-Yıldızlılar'ı çok sayıda Türk taraftar bayraklarla karşıladı. Vatandaşlarımız takıma sevgi gösterisinde bulundu.Milli Takımımız, Moldova ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Maçın oynanacağı Zimbru Stadı'ndaki idman taktik ağırlıklıydı.