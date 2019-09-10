Emre Belözoğlu: Kazanmaktan başka yol yok

Emre Belözoğlu galibiyete odaklandı... A Milli Takımımız'ın tecrübeli kaptanı Moldova'ya galibiyet için geldiklerini ifade ederek, "Kazanmaktan başka yol yok. Maçın 1. dakikasından itibaren gerçek performansımızı ortaya koyarak işi bitirmek istiyoruz. Takım olarak bu maça çok iyi hazırlandık" dedi.
Emre Moldova önünde yüreklerini ortaya koyup oynayacaklarını söyledi.
A MİLLİ TAKIMIMIZ'A SEVGİ GÖSTERİSİ
A Milli Takımımız Kişinev Havalimanı'na dün öğle saatlerinde geldi. Ay-Yıldızlılar'ı çok sayıda Türk taraftar bayraklarla karşıladı. Vatandaşlarımız takıma sevgi gösterisinde bulundu.
AY-YILDIZLILAR KRİTİK MAÇA HAZIR
Milli Takımımız, Moldova ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Maçın oynanacağı Zimbru Stadı'ndaki idman taktik ağırlıklıydı.
Emre Moldova önünde yüreklerini ortaya koyup oynayacaklarını söyledi.
A MİLLİ TAKIMIMIZ'A SEVGİ GÖSTERİSİ
A Milli Takımımız Kişinev Havalimanı'na dün öğle saatlerinde geldi. Ay-Yıldızlılar'ı çok sayıda Türk taraftar bayraklarla karşıladı. Vatandaşlarımız takıma sevgi gösterisinde bulundu.
AY-YILDIZLILAR KRİTİK MAÇA HAZIR
Milli Takımımız, Moldova ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını dün tamamladı. Maçın oynanacağı Zimbru Stadı'ndaki idman taktik ağırlıklıydı.
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