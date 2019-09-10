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Cenk’e orta sahadan dörtlü destek

Güneş, Moldova maçının taktiğini belirledi. Cenk’in Andorra maçında markaja alındığını gören Güneş, Moldova önünde orta sahadan 4 oyuncuyu golcü oyuncuya yakın oynatacak.

Cenk’e orta sahadan dörtlü destek
Güneş, Moldova maçının taktiğini belirledi. Güneş futbolculara ceza sahasına daha fazla adamla girme uyarısında bulundu. Teknik heyet, Cenk'in ceza sahasında çok yalnız kaldığını tespit ederken, hücuma dönük orta saha oyuncularına farklı görevler yükledi.

Topun kanatlara inmesiyle birlikte en az 4 futbolcuyla ceza sahası içerisinde olunmasını isteyen Güneş "Aksi halde rakip stoperler forvetimizi kolay kontrol ediyor. Cenk'i ceza sahasında yalnız bırakmamalıyız" görüşünü benimsedi.

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