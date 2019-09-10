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A ’da kupa şöleni başlıyor

’nda 2. tur maçları bugün başlıyor. Maçlar A ekranlarından naklen yayınlanacak. Turu geçen ekipler 3. turda tek maç elemasyon sistemine göre eşleşecek.

A Spor’da kupa şöleni başlıyor
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur bugün oynanacak 6 maçla başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak 2. turda 66 takım mücadele edecek. Bugün başlayacak karşılaşmalar, 11 ve 12 Eylül'de oynanacak ve turu geçen ekipler belli olacak. A ekranlarında 3 gün kupa heyecanı yaşanacak. Turu geçen ekipler 3. tura çıkacak.




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