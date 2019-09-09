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Teşekkürler Sultanım! Avrupa 2.’si

Tarihinde 2. kez Avrupa finali oynayan , ’a 3-2 kaybetti ve tarihinde ikinci kez 2.’lik kürsüsüne çıktı. İlk seti alan Filenin Sultanları, sonrasında 2-1 geriye düştü. Müthiş bir geri dönüşle maçı 2-2'ye getirdik. Son sette 9-6 öndeydik ama kazanan Sırplar oldu.

Teşekkürler Sultanım
2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Ankara'da Sırbistan'a 3-2 yenilen Türkiye, nın sahibi oldu. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21,
25-21, 22-25 ve 15- 13'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.

16 YIL SONRA FİNAL...
Türkiye bu organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. 16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003'te Polonya'ya kaybetmişti.



SEYİRCİ DESTEĞİ İNANILMAZDI
İnanılmaz bir seyirci desteği ile oynayan millilerimiz ilk sette yakaladığı seriyle 5 farkla öne geçti ve ilk seti 25-21 aldı. Sonrasında hücumda çok etkili olan Sırplar, bloklarda da üstünlük kurunca 2-1 öne geçti.

TIE-BREAK SETİNDE 9-6 ÖNDEYDİK!
4. sette Ebrar ve Meryem ile sayılar bulduk ve bu seti 25-22 alarak maçı 2-2'ye getirdik. Tie-break setinde 9-6 öndeyken 10-9 geriye düştük ve seti çeviremedik. Sırplar 2. kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu.



ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
, Avrupa 2.'si olan millilerimiz için kutlama mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran ı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.



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