2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Ankara'da Sırbistan'a 3-2 yenilen Türkiye, gümüş madalyanın sahibi oldu. Tarihinde ikinci kez final oynayan A Milli Takım, son şampiyon Sırbistan'a 21-25, 25-21,
25-21, 22-25 ve 15- 13'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
16 YIL SONRA FİNAL...
Türkiye bu organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. 16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003'te Polonya'ya kaybetmişti.
SEYİRCİ DESTEĞİ İNANILMAZDI
İnanılmaz bir seyirci desteği ile oynayan millilerimiz ilk sette yakaladığı seriyle 5 farkla öne geçti ve ilk seti 25-21 aldı. Sonrasında hücumda çok etkili olan Sırplar, bloklarda da üstünlük kurunca 2-1 öne geçti.
TIE-BREAK SETİNDE 9-6 ÖNDEYDİK!
4. sette Ebrar ve Meryem ile sayılar bulduk ve bu seti 25-22 alarak maçı 2-2'ye getirdik. Tie-break setinde 9-6 öndeyken 10-9 geriye düştük ve seti çeviremedik. Sırplar 2. kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 2.'si olan millilerimiz için kutlama mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
25-21, 22-25 ve 15- 13'lik setlerle 3-2 mağlup oldu.
16 YIL SONRA FİNAL...
Türkiye bu organizasyonda 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 4 madalyaya ulaştı. 16 yıl sonra final maçına çıkan milliler, 2003'te Polonya'ya kaybetmişti.
SEYİRCİ DESTEĞİ İNANILMAZDI
İnanılmaz bir seyirci desteği ile oynayan millilerimiz ilk sette yakaladığı seriyle 5 farkla öne geçti ve ilk seti 25-21 aldı. Sonrasında hücumda çok etkili olan Sırplar, bloklarda da üstünlük kurunca 2-1 öne geçti.
TIE-BREAK SETİNDE 9-6 ÖNDEYDİK!
4. sette Ebrar ve Meryem ile sayılar bulduk ve bu seti 25-22 alarak maçı 2-2'ye getirdik. Tie-break setinde 9-6 öndeyken 10-9 geriye düştük ve seti çeviremedik. Sırplar 2. kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa 2.'si olan millilerimiz için kutlama mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonasında gümüş madalya kazanarak bizleri gururlandıran Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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