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Sen de 'a git Rodriguez!

'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, G.Saray'ın ini yorumladı. Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence de 'a transfer olmalı" dedi.

Sen de Galatasaray'a git Rodriguez!
Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, G.Saray'ın Falcao ini yorumladı. Cordoba, "'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.

SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
'nın yıldız oyuncusu 'in ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu.



BAYERN'İN CENGİZ ISRARI
Bayern Münih, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i yakından takip ediyor. Bayern, Roma'nın yıldızı için İtalyanlar'ın kapısını çalacak.

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