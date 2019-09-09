Sen de Galatasaray'a git Rodriguez!

Kolombiya'nın efsane oyuncularından Ivan Cordoba, G.Saray'ın Falcao transferini yorumladı. Cordoba, "Falcao'ya muhteşem bir karşılama yapıldı. Bence James Rodriguez de Galatasaray'a transfer olmalı" dedi.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
Kolombiya'nın yıldız oyuncusu James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu.
BAYERN'İN CENGİZ ISRARI
Bayern Münih, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i yakından takip ediyor. Bayern, Roma'nın yıldızı için İtalyanlar'ın kapısını çalacak.
SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
Kolombiya'nın yıldız oyuncusu James Rodriguez'in Real Madrid ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Rodriguez, 76 kez milli oldu.
BAYERN'İN CENGİZ ISRARI
Bayern Münih, milli oyuncumuz Cengiz Ünder'i yakından takip ediyor. Bayern, Roma'nın yıldızı için İtalyanlar'ın kapısını çalacak.
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