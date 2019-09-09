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Potada rakip

12 Dev Adam, Olimpiyat si alabilmek i bugün saat 14.30’da ile karşı karşıya geliyor.

Potada rakip Yeni Zelanda
, 2019 'ndaki son maçında ile saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye maçı 19 sayının altında kaybetse bile Olimpiyat si alacak. Dünkü sonuçlar: Porto Rikoİtalya: 89-94, İspanya-Sırbistan: 81-69, Venezuela-Rusya: 60-69, Polonya-Arjantin: 65- 91, Tunus-Angola: 86-84, - : 73-86.

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