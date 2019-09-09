Potada rakip Yeni Zelanda

Türkiye, 2019 Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile saat 14.30'da karşı karşıya gelecek. Türkiye maçı 19 sayının altında kaybetse bile Olimpiyat vizesi alacak. Dünkü sonuçlar: Porto Rikoİtalya: 89-94, İspanya-Sırbistan: 81-69, Venezuela-Rusya: 60-69, Polonya-Arjantin: 65- 91, Tunus-Angola: 86-84, Çin- Nijerya: 73-86.
- Spor
- 09.09.2019
- Gazete
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