Türk Telekom Stadı'nın Arsenal'e ev sahipliği yapan Emirates Stadı ile aynı yüzölçümüne sahip olduğunu dikkate alan sarı-kırmızılı yetkililer, Aslantepe'deki 52 bin 650 olan koltuk kapasitesini sezon sonunda artırmaya çalışacak. 60 bin 704 koltuklu Emirates Stadı'nın mimari planlarını İngiltere'den isteyecek Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda 3 santim olan koltuk aralıklarını daraltarak kapasiteyi artıracak. Böylece daha çok gelir elde edilecek.
Transferler ile havaya giren Galatasaraylı taraftarlar kombinelere hücum etti.
G.SARAY'IN ZARARI AZALDI
Geçtiğimiz yıl 6 aylık net zararı 311 milyon TL olarak açıklayan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin zararı bu yıl aynı dönemde %56'lık bir iyileşme ile 137 milyon TL'ye indi. 2019'un ilk 6 ayında 889 milyon TL kredi alan Galatasaray Yönetimi, 746 milyon TL kredi geri ödedi. Böylece kar elde edilmiş oldu
Transferler ile havaya giren Galatasaraylı taraftarlar kombinelere hücum etti.
G.SARAY'IN ZARARI AZALDI
Geçtiğimiz yıl 6 aylık net zararı 311 milyon TL olarak açıklayan Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin zararı bu yıl aynı dönemde %56'lık bir iyileşme ile 137 milyon TL'ye indi. 2019'un ilk 6 ayında 889 milyon TL kredi alan Galatasaray Yönetimi, 746 milyon TL kredi geri ödedi. Böylece kar elde edilmiş oldu
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