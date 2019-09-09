Bugünkü
Takvim

’ya ayarı! Falcao derbide gerçek gücüne ulaşacak

’ın Kolombiyalı golcüsü idman maçında 2 gol atmasına rağmen fizik olarak hazır görülmedi. İtalyan kondisyoner , ile özel olarak ilgilenirken yıldız futbolcunun karşısına en hazır şekilde çıkarılması planlanıyor.

Falcao’ya Fener ayarı!

Galatasaray'da Falcao seferberliği... U-19 takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında 2 gol atan daha ilk sınavında gol atmayı başardı. Kolombiyalı golcü buna rağmen fizik olarak hazır görünmedi. Bunun üzerine teknik heyet Falcao için bir dizi tedbir aldı.

BARTALI ÖZEL İLGİLENECEK
Fenerbahçe ile oynanacak olan maçı hedef olarak belirleyen Teknik Direktör Fatih Terim, Falcao'yu daha fit hale getirmek için yıldız oyuncuyu kondisyoner 'ye emanet etti.



FORM GRAFİĞİ YÜKSELECEK
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımla aynı seviyeye gelmesi planlanırken kondisyoner Bartali özel bir program uygulayacak. Böylece Falcao süratle form tutmuş olacak.



TAKIMININ KOZU OLACAK
Falcao maçında takımın en büyük kozu olacak. Kolombiyalı oyuncunun bu hafta oynanacak olan maçında ise yedek soyunacağı ve gidişata göre forma giyeceği öğrenildi.



RYAN BABEL SEVİNDİRDİ
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Babel'in Hollanda 'nın 'yı devirdiği maçta sergilediği futbol büyük beğeni kazandı. Babel, Almanya karşısında takımın en iyisi olarak dikkat çekti. Yıldız oyuncunun performansı önemli maçlar öncesi Terim'i de çok mutlu etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFalcao’ya Fenerbahçe ayarı! Falcao derbide gerçek gücüne ulaşacak
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri