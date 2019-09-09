Galatasaray'da Falcao seferberliği... U-19 takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında 2 gol atan Falcao daha ilk sınavında gol atmayı başardı. Kolombiyalı golcü buna rağmen fizik olarak hazır görünmedi. Bunun üzerine teknik heyet Falcao için bir dizi tedbir aldı.
BARTALI ÖZEL İLGİLENECEK
Fenerbahçe ile oynanacak olan maçı hedef olarak belirleyen Teknik Direktör Fatih Terim, Falcao'yu daha fit hale getirmek için yıldız oyuncuyu kondisyoner Bartali'ye emanet etti.
FORM GRAFİĞİ YÜKSELECEK
Yıldız futbolcunun Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımla aynı seviyeye gelmesi planlanırken kondisyoner Bartali özel bir program uygulayacak. Böylece Falcao süratle form tutmuş olacak.
TAKIMININ KOZU OLACAK
Falcao Fenerbahçe maçında takımın en büyük kozu olacak. Kolombiyalı oyuncunun bu hafta oynanacak olan Kasımpaşa maçında ise yedek soyunacağı ve gidişata göre forma giyeceği öğrenildi.
RYAN BABEL SEVİNDİRDİ
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Babel'in Hollanda Milli Takımı'nın Almanya'yı devirdiği maçta sergilediği futbol büyük beğeni kazandı. Babel, Almanya karşısında takımın en iyisi olarak dikkat çekti. Yıldız oyuncunun performansı önemli maçlar öncesi Terim'i de çok mutlu etti.
- Spor
- 09.09.2019
- Gazete
Falcao’ya Fenerbahçe ayarı! Falcao derbide gerçek gücüne ulaşacak
Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü idman maçında 2 gol atmasına rağmen fizik olarak hazır görülmedi. İtalyan kondisyoner Bartali, Falcao ile özel olarak ilgilenirken yıldız futbolcunun Fenerbahçe karşısına en hazır şekilde çıkarılması planlanıyor.
Galatasaray'da Falcao seferberliği... U-19 takımı ile oynanan ve 4-0 kazanılan hazırlık maçında 2 gol atan Falcao daha ilk sınavında gol atmayı başardı. Kolombiyalı golcü buna rağmen fizik olarak hazır görünmedi. Bunun üzerine teknik heyet Falcao için bir dizi tedbir aldı.
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