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'ın yeni i Elneny performansıyla göz doldurdu

’ın ’den 1 yıllığına kiraladığı Elneny Ümraniye önünde performansıyla tam not aldı . 27 yaşındaki futbolcu fiziksel olarak da hazır göründü. , Gazişehir maçında Mısırlı yıldıza şans tanıyacak. 'ın yeni ön liberosu daha şimdiden isabetli bir olduğunu gösterdi.

Elneny tam isabet
Elneny sınıfı geçti... Beşiktaş'ın Arsenal'den 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Mısırlı star Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında büyük beğeni kazandı. Fiziksel olarak hazır görünen 27 yaşındaki oyuncu için şimdiden 'Tam isabet' yorumları yapılmaya başlandı.

GÖZE GİRMEYİ BAŞARDI
Gazişehir maçıyla birlikte ön liberoda yerini alacak olar Elneny soğukkanlılığı ve pas isabetiyle 'nın beğenisini kazandı.



SANKİ UZUN YILLARDIR BURADA
Beşiktaş formasını uzun yıllardır giyiyormuş gibi rahat olan Elneny'in bu performansıyla sezon sonunda bonservisinin alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.



SAKATLIK KABUSU SONA ERİYOR
'ta Atiba ve Burak'ın sakatlıktan kurtulması, 'un da Gazişehir maçına kadar düzelecek olması sakatlık kabusunu bir anda sona erdirdi.

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