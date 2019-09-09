Bugünkü
Takvim

Avrupa'nın devleri 'i yakın takibe aldı

İtalyan Ligi ekiplerinden Lazio, ve , ’den ise Tottenham, Kosova-Çekya maçında ’i izledi ve çok beğendi... F.Bahçe, 4 dev kulübün teklifini beklemeye geçti.

Avrupa Vedat’ın peşinde
Vedat Muriç, Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında... İtalyan ve İngiliz kulüplerinin, Kosova-Çekya arasında oynanan milli maçta 25 yaşındaki li golcü Vedat Muriç'i takip ettiği öğrenildi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina scoutları Muriç'i canlı izledi.

F.BAHÇE MAÇINA GELECEKLER
Çekya'ya karşı gol atan ve iyi bir performans sergileyen Vedat Muriç'in dünyaca ünlü scoutarı etkilediği bildirildi. Scoutların, Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlarda da Kosovalı golcüyü yakın takibe alması bekleniyor.



TATMİN EDİCİ TEKLİF OLMALI
Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi aceleci davranmayacak. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği taktirde satışas sıcak bakmıyor.



DEVRE ARASINDA GELECEKLER
Dört kulübün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. 'in devre arasına kadar gösterecği performans da gelecek teklifte belirleyici rol oynayacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriAvrupa'nın devleri Vedat Muriç'i yakın takibe aldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri