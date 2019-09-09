Vedat Muriç, Avrupa'nın dev kulüplerinin kıskacında... İtalyan ve İngiliz kulüplerinin, Kosova-Çekya arasında oynanan milli maçta 25 yaşındaki Fenerbahçeli golcü Vedat Muriç'i takip ettiği öğrenildi. Tottenham, Lazio, Napoli ve Fiorentina scoutları Muriç'i canlı izledi.
F.BAHÇE MAÇINA GELECEKLER
Çekya'ya karşı gol atan ve iyi bir performans sergileyen Vedat Muriç'in dünyaca ünlü scoutarı etkilediği bildirildi. Scoutların, Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlarda da Kosovalı golcüyü yakın takibe alması bekleniyor.
TATMİN EDİCİ TEKLİF OLMALI
Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi aceleci davranmayacak. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği taktirde satışas sıcak bakmıyor.
DEVRE ARASINDA GELECEKLER
Dört kulübün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Vedat Muriç'in devre arasına kadar gösterecği performans da gelecek teklifte belirleyici rol oynayacak.
F.BAHÇE MAÇINA GELECEKLER
Çekya'ya karşı gol atan ve iyi bir performans sergileyen Vedat Muriç'in dünyaca ünlü scoutarı etkilediği bildirildi. Scoutların, Fenerbahçe'nin oynayacağı maçlarda da Kosovalı golcüyü yakın takibe alması bekleniyor.
TATMİN EDİCİ TEKLİF OLMALI
Çaykur Rizespor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen golcü oyuncu için Fenerbahçe Yönetimi aceleci davranmayacak. Sarı-Lacivertliler, astronomik bir teklif gelmediği taktirde satışas sıcak bakmıyor.
DEVRE ARASINDA GELECEKLER
Dört kulübün devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı öğrenildi. Vedat Muriç'in devre arasına kadar gösterecği performans da gelecek teklifte belirleyici rol oynayacak.
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