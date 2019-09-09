Bugünkü
Takvim

21 milyon €'yu reddetti! in son günü için Trabzon'un kapısını çaldı

’yı Lille’e rekor ücretle satan 'a in son gününde sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi 'nun için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın gelen teklife, “Hayır” cevabını verdiği ortaya çıktı...



Trabzon sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş Bordo-Mavili taraftarların büyük bir kısmı üzülmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor Haberleri21 milyon €'yu reddetti! Monaco transferin son günü Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldı
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri