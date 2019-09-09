Trabzon sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş Bordo-Mavili taraftarların büyük bir kısmı üzülmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.
- Spor
- 09.09.2019
- Gazete
21 milyon €'yu reddetti! Monaco transferin son günü Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldı
Yusuf Yazıcı’yı Lille’e rekor ücretle satan Trabzonspor'a transferin son gününde sürpriz bir teklif geldi. Fransız ekibi Monaco'nun Abdülkadir Ömür için Trabzon'un kapısını çaldığı ve 21 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Fırtına'nın gelen teklife, “Hayır” cevabını verdiği ortaya çıktı...
Trabzon sezon başında Yusuf Yazıcı'yı Lille'e göndermiş Bordo-Mavili taraftarların büyük bir kısmı üzülmüştü. Transferin son gününde ise sürpriz bir gelişmenin yaşandığı ortaya çıktı.
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