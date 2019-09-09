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19’luk Bianca Andreescu ’ı yenip tarih yazdı!

'ın tek kadınlar finalinde büyük bir sürpriz yaşandı.19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu, 38’lik ’ı devirerek kupayı alan ilk Kanadalı oldu.

Serena’yı yenip TARİH YAZDI!
ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Serena Willams'ı 2-0 mağlup eden 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu. Genç raket, bu turnavada şampiyon olan ilk Kanadalı olarak tarihe geçti.



3,85 MİLYON DOLAR!
Andreescu, 6-3 ve 7-5'lik setlerle kupaya uzanırken, maç sonrası kendini yere atarak büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyeti sonrası dünya sıralamasında 5'inciliğe yükselen Andreescu 3,85 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.



HENÜZ DÜNYADA YOKTU!
Serena, 1999 yılında 'ta kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandığında, Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

RÜYALARIM GERÇEK OLDU
Andreescu, final maçından sonra yaptığı açıklamada, "Eğer 1 sene önce ABD Açık'ı kazanacağımı söyleselerdi onlara çıldırmış derdim. Ancak bu sene rüyalarım gerçek oldu" diye konuştu.

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