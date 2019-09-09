ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde büyük bir sürpriz yaşandı. Serena Willams'ı 2-0 mağlup eden 19 yaşındaki Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu şampiyon oldu. Genç raket, bu turnavada şampiyon olan ilk Kanadalı olarak tarihe geçti.
3,85 MİLYON DOLAR!
Andreescu, 6-3 ve 7-5'lik setlerle kupaya uzanırken, maç sonrası kendini yere atarak büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyeti sonrası dünya sıralamasında 5'inciliğe yükselen Andreescu 3,85 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
HENÜZ DÜNYADA YOKTU!
Serena, 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandığında, Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.
RÜYALARIM GERÇEK OLDU
Andreescu, final maçından sonra yaptığı açıklamada, "Eğer 1 sene önce ABD Açık'ı kazanacağımı söyleselerdi onlara çıldırmış derdim. Ancak bu sene rüyalarım gerçek oldu" diye konuştu.
3,85 MİLYON DOLAR!
Andreescu, 6-3 ve 7-5'lik setlerle kupaya uzanırken, maç sonrası kendini yere atarak büyük sevinç yaşadı. Bu galibiyeti sonrası dünya sıralamasında 5'inciliğe yükselen Andreescu 3,85 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
HENÜZ DÜNYADA YOKTU!
Serena, 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazandığında, Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.
RÜYALARIM GERÇEK OLDU
Andreescu, final maçından sonra yaptığı açıklamada, "Eğer 1 sene önce ABD Açık'ı kazanacağımı söyleselerdi onlara çıldırmış derdim. Ancak bu sene rüyalarım gerçek oldu" diye konuştu.
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