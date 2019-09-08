Türkiye ile Sırbistan 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçında karşılaşıyor. Yarı finalde Polonya'yı deviren Filenin Sultanları, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Türkiye Sırbistan canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Voleybol Takımı final mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimizin final maçı saat 19:30'da başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Türkiye Sırbistan canlı skor takibini de takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

TÜRKİYE SIRBİSTAN CANLI SKOR

SIRBİSTAN 14-16 TÜRKİYE (1.set oynanıyor)

CANLI SKOR (Anlık olarak güncellenmektedir).