Bugünkü
Takvim
  • Spor
  • 08.09.2019 19:31
  • Son Güncelleme: 08.09.2019 19:59

| Canlı skor

ile final maçında karşılaşıyor. Yarı finalde Polonya'yı deviren , Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Türkiye Sırbistan canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

Türkiye Sırbistan | Canlı

ile final maçında karşılaşıyor. Yarı finalde Polonya'yı deviren , Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkıyor. Türkiye Sırbistan canlı skor takibini takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

SIRBİSTAN TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Voleybol Takımı final mücadelesinde Sırbistan ile kozlarını paylaşıyor. Millilerimizin final maçı saat 19:30'da başlayan karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı olarak izlenebiliyor. Türkiye Sırbistan canlı skor takibini de takvim.com.tr'den yapabilirsiniz.

TÜRKİYE SIRBİSTAN CANLI SKOR

SIRBİSTAN 14-16 TÜRKİYE (1.set oynanıyor)

CANLI SKOR (Anlık olarak güncellenmektedir).

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTürkiye Sırbistan | Canlı skor
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri