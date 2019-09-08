Bursaspor ve Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'da oynanacak olan mücadele öncesi İlk 11'ler belli oldu.

Bursaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler

Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay

Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç

BURSASPOR - FENERBAHÇE&NBSP;CANLI

