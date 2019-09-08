Bursaspor ve Fenerbahçe, hazırlık maçında karşı karşı karşıya geliyor. Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçını canlı anlatım olarak takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz...
BURSASPOR - FENERBAHÇE CANLI
Bursaspor - Fenerbahçe ilk 11'ler
Bursaspor: Çağlar, Latovlevici, Shehu, Cüneyt, Rüştü, Aykut, Burak, Emirhan, Igor, Burak, Kubilay
Fenerbahçe: Harun, Serdar Aziz, Jailson, Murat Sağlam, Tolga, Luiz Gustavo, Tolgay, Alper, Rodrigues, Kruse, Mevlüt Erdinç
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.