Şenol Güneş, Andorra karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, "Hedefimiz 2020, gücümüz de inancımız da var. El ele vermemiz gerekiyor. Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar da bizde var" diye konuştu.
HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Güneş şöyle devam etti: Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak pozitif enerjimizi korumalıyız.
STAT KIRMIZI-BEYAZ OLMALI...
Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor. İyi oyunla bu sevgiyi daha da arttırmalıyız. Herkes formasını giyip şenlik havasında maça gelmeli. Stat kırmızıbeyaz olmalı.
FATİH TERİM BİZİM DEĞERİMİZ
Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Kasım'a kadar susalım.
EURO 2020'YE GİDECEĞİZ
Şenol Güneş, Euro 2020'ye katılacaklarına inandığını belirtti. Güneş, Andorra maçının kapalı gişe oynanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
FUTBOL CİDDİ BİR İŞTİR!
Milli Takım'ın yıldızlarından Cenk Tosun, Andorra maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Andorra'ya karşı kağıt üzerinde favoriyiz ama futbol ciddi bir iştir. Dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ
Güneş şöyle devam etti: Taraftarın desteği bizi olumlu düşünmeye itiyor. Umutlarımızı arttırdık. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Takım olarak pozitif enerjimizi korumalıyız.
STAT KIRMIZI-BEYAZ OLMALI...
Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor. İyi oyunla bu sevgiyi daha da arttırmalıyız. Herkes formasını giyip şenlik havasında maça gelmeli. Stat kırmızıbeyaz olmalı.
FATİH TERİM BİZİM DEĞERİMİZ
Fatih Terim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Kasım'a kadar susalım.
EURO 2020'YE GİDECEĞİZ
Şenol Güneş, Euro 2020'ye katılacaklarına inandığını belirtti. Güneş, Andorra maçının kapalı gişe oynanmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
FUTBOL CİDDİ BİR İŞTİR!
Milli Takım'ın yıldızlarından Cenk Tosun, Andorra maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Andorra'ya karşı kağıt üzerinde favoriyiz ama futbol ciddi bir iştir. Dikkatli olmalıyız" diye konuştu.
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