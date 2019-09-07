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Milli futbolcular her an takipte!

'de yer alan yerli ve son durumları yakından takip ediliyor. Yanal'ın, en büyük korkusu bir sakatlık yaşanması. Hafif sakatlığı olan için bilgiler geldi. Tüm oyuncular hem sakatlık hem de performans olarak takip ediliyor.

Milli futbolcular her an takipte!
Fenerbahçe'de yer alan yerli ve son durumları yakından takip ediliyor. Yanal'ın, en büyük korkusu bir sakatlık yaşanması. Hafif sakatlığı olan Ozan Tufan için bilgiler geldi. Tüm oyuncular hem sakatlık hem de performans olarak takip ediliyor.

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