Fenerbahçe teknik heyeti, milli araya rağmen antrenmanların temposundan hayli memnun. Takımın fiziksel olarak istenen seviyeye geldiğini belirten teknik heyet üyeleri "Antrenmanlar zaman zaman maç temposuna ulaşıyor. Bizim antrenmandaki tempomuzu maçta yakalayamayacak olan Süper Lig takımları var" ifadelerini kullanıyorlar.
F.Bahçe'de antrenmanlar neşe içinde geçiyor... Futbolcular idmanda çok büyük keyif alıyor.
Futbola veda eder etmez Fenerbahçe teknik heyetine dahil olan Volkan Demirel'in görev tanımı yavaş yavaş belli oluyor. Sarı- lacivert efsanenin bu sezon kulübede yer almayacağı, ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi. Samandıra'da oyuncu mentörlüğü yapacak olan Volkan Demirel, transferler için oyuncu izleyecek.
YANAL'DAN SICAK KARŞILAMA
Göreve başlayan Volkan Demirel'e hocası Yanal'dan sıcak bir karşılama gelmişti.
ISLA'DAN GÜZEL HABER
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan birisi olan Isla, düz koşulara başladı. Şilili sağ bekin önümüzdeki hafta takıma katılabileceği ifade edildi.
KJAER: HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Fener'e gelmeyip Atalanta'ya giden Kjaer'den ilk açıklama geldi.
Yüksek ücret yüzünden F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kjaer'den ilk açıklama geldi. Danimarkalı stoper, "Sevilla'da kalacaktım ama her şey çok hızlı gelişti. Atalanta'yı duyunca geri çeviremedim" dedi.
F.Bahçe'de antrenmanlar neşe içinde geçiyor... Futbolcular idmanda çok büyük keyif alıyor.
Futbola veda eder etmez Fenerbahçe teknik heyetine dahil olan Volkan Demirel'in görev tanımı yavaş yavaş belli oluyor. Sarı- lacivert efsanenin bu sezon kulübede yer almayacağı, ancak hem Samandıra'da hem de dış görevlerde teknik heyetin yükünü hafifleteceği öğrenildi. Samandıra'da oyuncu mentörlüğü yapacak olan Volkan Demirel, transferler için oyuncu izleyecek.
YANAL'DAN SICAK KARŞILAMA
Göreve başlayan Volkan Demirel'e hocası Yanal'dan sıcak bir karşılama gelmişti.
ISLA'DAN GÜZEL HABER
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan oyunculardan birisi olan Isla, düz koşulara başladı. Şilili sağ bekin önümüzdeki hafta takıma katılabileceği ifade edildi.
KJAER: HER ŞEY BİR ANDA OLDU
Fener'e gelmeyip Atalanta'ya giden Kjaer'den ilk açıklama geldi.
Yüksek ücret yüzünden F.Bahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kjaer'den ilk açıklama geldi. Danimarkalı stoper, "Sevilla'da kalacaktım ama her şey çok hızlı gelişti. Atalanta'yı duyunca geri çeviremedim" dedi.
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