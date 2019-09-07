Karaman sistemi değiştirmiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli arada takıma yeni bir sistem getirmeyecek. Sturridge'nin gelmesiyle birlikte farklı bir sistem arayışına girmesi beklenen Karaman'ın aynı oyun anlayışı ile devam edeceği ancak oyuncularla ilgili değişim yapabileceği öğrenildi.
DANİEL STURRİDGE SÜRE ALMAYA HAZIR
Sıkı bir çalışma içinde olan İngiliz forvet Sturridge'in G.Birliği maçında kadroya girme ve süre alma ihtimalinin olduğu ifade edildi.
OBİ MİKEL'E YÜKLEME YAPILIYOR!
Formsuz bir dönem geçiren Obi Mikel'e özel bir yükleme programı uygulanıyor. Nijeryalı yıldızın da durumundan memnun olmadığı ancak sıkı çalıştığı öğrenildi.
DANİEL STURRİDGE SÜRE ALMAYA HAZIR
Sıkı bir çalışma içinde olan İngiliz forvet Sturridge'in G.Birliği maçında kadroya girme ve süre alma ihtimalinin olduğu ifade edildi.
OBİ MİKEL'E YÜKLEME YAPILIYOR!
Formsuz bir dönem geçiren Obi Mikel'e özel bir yükleme programı uygulanıyor. Nijeryalı yıldızın da durumundan memnun olmadığı ancak sıkı çalıştığı öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.