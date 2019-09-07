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Karaman sistemi değiştirmiyor

4-4-1-1 sistemi ile oynayan Karaman milli aranın ardından bu dizilişi değiştirmeyecek. Sturridge takıma girse bile sistem aynı olacak.

Karaman sistemi değiştirmiyor
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli arada takıma yeni bir sistem getirmeyecek. Sturridge'nin gelmesiyle birlikte farklı bir sistem arayışına girmesi beklenen Karaman'ın aynı oyun anlayışı ile devam edeceği ancak oyuncularla ilgili değişim yapabileceği öğrenildi.

DANİEL STURRİDGE SÜRE ALMAYA HAZIR
Sıkı bir çalışma içinde olan İngiliz forvet Sturridge'in G.Birliği maçında kadroya girme ve süre alma ihtimalinin olduğu ifade edildi.

OBİ MİKEL'E YÜKLEME YAPILIYOR!
Formsuz bir dönem geçiren 'e özel bir yükleme programı uygulanıyor. Nijeryalı yıldızın da durumundan memnun olmadığı ancak sıkı çalıştığı öğrenildi.

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