EURO 2020 Elemeleri'nde 4 maçta 3 galibiyet elde eden Türkiye bugün grubun zayıf halkası Andorra ile mücadele edecek. Vodafone Park'taki maç 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya hakem Donald Robertson yönetecek. Andorra 4 maçta kalesinde 10 gol gördü.
3 GÜN SONRA RAKİP MOLDOVA
4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da oynanacak maç için otoriteler bu tip maçları ciddiye almak gerektiğini dile getirdiler. Milliler, Andorra sonrası 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak.
İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda iki maç daha var. 19.00'da İzlanda-Moldova, 21.45'te Fransa- Arnavutluk maçları oynanacak.
CİDDİYETLE OYNAYALIM - İLKER YAĞCIOĞLU
Her rakibi ciddiye almak sporun vazgeçilmez unsurudur. Rakibi hafife almak bazen başınıza beklenmedik problemler aşabilir. Dolayısıyla Andorra'yı da Moldova'yı da ciddiye alıp hem rakibe hem de futbola saygı duyarak bütün gücümüzle mücadele etmeliyiz. Sonuçtan herhangi bir endişem yok. Her iki maçı da oyuncularımız kazanacaktır. Allah korusun iki maçtan birinde berabere kalmak havayı bozar.
ERKEN GOL BUL FARK YAP! - OKTAY DERELİOĞLU
MİLLİ Takımımız Şenol Güneş ile başarılı sonuçlar aldı... Futbolcuları Andorra gibi kağıt üzerinde daha kolay olan maçlara hazırlamak zordur. İlk dakikadan itibaren işi sıkı tutarak oynamalıyız. Futbolcularımızın golü erken bulacağını ve sonuca erken gideceğini düşünüyorum. Andorra ve Moldova maçlarında kaza yapmamalıyız. Euro 2020 yolunda puan kaybına tahammülümüz yok.
3 GÜN SONRA RAKİP MOLDOVA
4 yıl 10 ay sonra İstanbul'da oynanacak maç için otoriteler bu tip maçları ciddiye almak gerektiğini dile getirdiler. Milliler, Andorra sonrası 10 Eylül'de Moldova ile deplasmanda karşılaşacak.
İKİ MAÇ DAHA OYNANACAK
Milli Takım'ın yer aldığı H Grubu'nda iki maç daha var. 19.00'da İzlanda-Moldova, 21.45'te Fransa- Arnavutluk maçları oynanacak.
CİDDİYETLE OYNAYALIM - İLKER YAĞCIOĞLU
Her rakibi ciddiye almak sporun vazgeçilmez unsurudur. Rakibi hafife almak bazen başınıza beklenmedik problemler aşabilir. Dolayısıyla Andorra'yı da Moldova'yı da ciddiye alıp hem rakibe hem de futbola saygı duyarak bütün gücümüzle mücadele etmeliyiz. Sonuçtan herhangi bir endişem yok. Her iki maçı da oyuncularımız kazanacaktır. Allah korusun iki maçtan birinde berabere kalmak havayı bozar.
ERKEN GOL BUL FARK YAP! - OKTAY DERELİOĞLU
MİLLİ Takımımız Şenol Güneş ile başarılı sonuçlar aldı... Futbolcuları Andorra gibi kağıt üzerinde daha kolay olan maçlara hazırlamak zordur. İlk dakikadan itibaren işi sıkı tutarak oynamalıyız. Futbolcularımızın golü erken bulacağını ve sonuca erken gideceğini düşünüyorum. Andorra ve Moldova maçlarında kaza yapmamalıyız. Euro 2020 yolunda puan kaybına tahammülümüz yok.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.