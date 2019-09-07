Falcao geldi şampiyonluk oranı düştü!

İddaa Risk Yönetimi Süper Lig'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Falcao transferinden sonra G.Saray'ın şampiyonluk oranı 2.55'ten 2.50'yi indirildi. F.Bahçe 2.60, Beşiktaş 4.50 Trabzon ise 11.00 olarak açıklandı.
ANDONE'DEN SEVİNDİRİCİ HABER!
G.Saray'ın yeni transferi Andone, Romanya'nın İspanya'ya 2-1 yenildiği maçta klasını konuşturdu ve ülkesinin tek golünü attı. İyi bir futbol ortaya koydu.
CİMBOM'DA PAŞA MESAİSİ
G.Saray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı antrenman taktik ağırlıklıydı.
DONK: DEFANS BENİM İŞİM
Terim'in sezonun geri kalanında stoper olarak oynatmayı düşündüğü Donk, "Defans benim işim. Birçok kez stoper olarak görev yaptım" dedi.
ANDONE'DEN SEVİNDİRİCİ HABER!
G.Saray'ın yeni transferi Andone, Romanya'nın İspanya'ya 2-1 yenildiği maçta klasını konuşturdu ve ülkesinin tek golünü attı. İyi bir futbol ortaya koydu.
CİMBOM'DA PAŞA MESAİSİ
G.Saray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. Fatih Terim yönetiminde basına kapalı antrenman taktik ağırlıklıydı.
DONK: DEFANS BENİM İŞİM
Terim'in sezonun geri kalanında stoper olarak oynatmayı düşündüğü Donk, "Defans benim işim. Birçok kez stoper olarak görev yaptım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.