Bugünkü
Takvim

Falcao geldi şampiyonluk oranı düştü!

İddia şampiyonluk oranlarını yeniden açıkladı...

Falcao geldi şampiyonluk oranı düştü!
İddaa Risk Yönetimi 'de şampiyonluk oranlarını güncelledi. Falcao transferinden sonra G.Saray'ın şampiyonluk oranı 2.55'ten 2.50'yi indirildi. F.Bahçe 2.60, 4.50 ise 11.00 olarak açıklandı.

ANDONE'DEN SEVİNDİRİCİ HABER!
G.Saray'ın yeni transferi Andone, Romanya'nın 'ya 2-1 yenildiği maçta klasını konuşturdu ve ülkesinin tek golünü attı. İyi bir futbol ortaya koydu.



CİMBOM'DA PAŞA MESAİSİ
G.Saray, Süper Lig'in 4. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün devam etti. yönetiminde basına kapalı antrenman taktik ağırlıklıydı.



DONK: DEFANS BENİM İŞİM
Terim'in sezonun geri kalanında stoper olarak oynatmayı düşündüğü Donk, "Defans benim işim. Birçok kez stoper olarak görev yaptım" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriFalcao geldi şampiyonluk oranı düştü!
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri