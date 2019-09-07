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’ya ‘evet’ Feghouli’ye ‘hayır’

Falcao’nun parasını örnek gösterip isteyen Feghouli’ye olumsuz yanıt veren , ’nın sözleşme uzatma isteğini kabul etti.

Belhanda’ya ‘evet’ Feghouli’ye ‘hayır’
Transfer döneminde bombaları patlatan 'da yönetimin kapısını Kuzey Afrikalı yıldızları çaldı. Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi oyuncu olan Sofiane Feghouli, performansına bağlı olarak ücretine 500 bin Euro istedi. 'dan talipleri olan da 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti. Ancak Feghouli'nin zam beklentisi yönetim cephesinde karşılık bulmadı. Gomis'i satmak pahasına sözleşmesinde iyileştirmede bulunmayan Galatasaray, yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın kazanan Feghouli'ye de zam yapmayacak.

BELHANDA'YA ONAY
Yönetim Belhanda'nın ise bir yıl uzatma isteğine olumlu yanıt verdi. İmzalar 2. yarıda atılabilir.

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