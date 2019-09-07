Belhanda’ya ‘evet’ Feghouli’ye ‘hayır’

Transfer döneminde bombaları patlatan Galatasaray'da yönetimin kapısını Kuzey Afrikalı yıldızları çaldı. Geçen sezonki şampiyonlukta 1 numaralı pay sahibi oyuncu olan Sofiane Feghouli, performansına bağlı olarak ücretine 500 bin Euro zam istedi. Suudi Arabistan'dan talipleri olan Belhanda da 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti. Ancak Feghouli'nin zam beklentisi yönetim cephesinde karşılık bulmadı. Gomis'i satmak pahasına sözleşmesinde iyileştirmede bulunmayan Galatasaray, yılda 4.5 milyon Euro'ya yakın kazanan Feghouli'ye de zam yapmayacak.
BELHANDA'YA ONAY
Yönetim Belhanda'nın ise bir yıl uzatma isteğine olumlu yanıt verdi. İmzalar 2. yarıda atılabilir.
BELHANDA'YA ONAY
Yönetim Belhanda'nın ise bir yıl uzatma isteğine olumlu yanıt verdi. İmzalar 2. yarıda atılabilir.
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