ASpor CANLI YAYIN

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te; Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, İngiltere ile karşılaşıyor. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu hakemlerinden Luis Godinho yönetiyor.

Karşılaşmada şu anda ikinci yarı oynanıyor. Müsabakayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İNGİLTERE

Türkiye: Altay, Mert, Hüseyin, Ravil, Cemali, Berat, Orkun, Berkay, Ahmed, Doğukan, Halil

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Guehi, Panzo, Sessegnon, Chalobah, Davies, Gibbs-White, Foden, Nketiah, Nelson.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Kocaeli, tam 9 yıl sonra Ümitler'i yeniden şehirde ağırlıyor. Şu ana kadar grupta oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Ümitler, bu mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geleceğin A Milli adayı oyuncularımız, yetenekli kadrosuyla birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran İngilizler'i yıkarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı ekibimizde Sassuolo'da forma giyen sağ bek Mert Müldür, kalede Fenerbahçe'den Altay Bayındır, orta alanda Başakşehir'den Berkay Özcan, Galatasaray'dan Atalay Babacan ve Schalke'den forvet Ahmet Kutucu gibi isimler bulunuyor.