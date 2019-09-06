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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 21:53

- U21 maçı canlı izle | ASpor canlı yayın

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te ile karşı karşıya geliyor. 9 yıl sonra 'de sahaya çıkan Ümit Milli Takımımız, İngiltere maçından galibiyetle dönmek istiyor. U21 Türkiye - İngiltere karşılaşmasını A Spor'dan ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri Grup 3'te; , ile karşılaşıyor. Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu hakemlerinden Luis Godinho yönetiyor.

Karşılaşmada şu anda ikinci yarı oynanıyor. Müsabakayı A Spor ve takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

TÜRKİYE - İNGİLTERE
Türkiye: Altay, Mert, Hüseyin, Ravil, Cemali, Berat, Orkun, Berkay, Ahmed, Doğukan, Halil

İngiltere: Ramsdale, Aarons, Guehi, Panzo, Sessegnon, Chalobah, Davies, Gibbs-White, Foden, Nketiah, Nelson.

Mücadeleye ev sahipliği yapacak olan Kocaeli, tam 9 yıl sonra Ümitler'i yeniden şehirde ağırlıyor. Şu ana kadar grupta oynadığı 3 maçta 4 puan toplayan Ümitler, bu mücadeleyi kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Geleceğin A Milli adayı oyuncularımız, yetenekli kadrosuyla birçok yıldız adayını kadrosunda bulunduran İngilizler'i yıkarak yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor.

Teknik direktörlüğünü Vedat İnceefe'nin yaptığı ekibimizde Sassuolo'da forma giyen sağ bek Mert Müldür, kalede Fenerbahçe'den Altay Bayındır, orta alanda Başakşehir'den Berkay Özcan, Galatasaray'dan Atalay Babacan ve Schalke'den forvet Ahmet Kutucu gibi isimler bulunuyor.

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