Orakçıoğlu: Kalbimiz Ay-Yıldızla Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu’ndan Milli Takıma destek. Toplantıya katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu "Milli Takımımızın her daim yanındayız" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF ve A Milli Takımın sponsorlarını, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen "Avrupa Şampiyonası yolunda Ay Yıldızlıların yanında" organizasyonunda ağırladı. Andorra ve Moldova maçları öncesi yapılan organizasyona Milli takım futbolcuları ve Teknik Direktör Şenol Güneş de katıldı. Toplantıya katılan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu "Milli Takımımızın her daim yanındayız" dedi.