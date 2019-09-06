Oğulcan: Hedefim Avrupa’da oynamak (Yurttan ve dünyadan spor gündemi) Çaykur ​Rizespor'un ligde son oynadığı Beşiktaş maçında takımının golünü atan isim olan Oğulcan Çağlayan, milli maç arasını iyi değenlendirmek istediğini söyledi. Oğulcan, "İyi gidişatımızı sürdürmük istiyoruz. Kişisel hedefim ise Avrupa'da futbol oynamak. Bunun için çaba sarfediyorum" dedi.

Çaykur Rizespor'un ligde son oynadığı Beşiktaş maçında takımının golünü atan isim olan Oğulcan Çağlayan, milli maç arasını iyi değenlendirmek istediğini söyledi. Oğulcan, "İyi gidişatımızı sürdürmük istiyoruz. Kişisel hedefim ise Avrupa'da futbol oynamak. Bunun için çaba sarfediyorum" dedi.



CAFU'NUN OĞLU KALP KRİZİNE YENİLDİ

Brezilyalı eski defans oyuncusu Cafu'nun 30 yaşındaki oğlu Danilo Feliciano de Moraes, futbol oynarken kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sao Paulo kulübü bir başsağlığı mesajı yayınladı.



ALANYASPOR'DAN YENİ SPONSORLUK ANLAŞMASI!

Alanyaspor ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın ismi Bahçeşehir Okulları Stadı olarak devam edecek. Başkanı Çavuşoğlu, "3 yıl önce başlayan iş birliğinin devam etmesinden mutluyuz" dedi.



SELAMSIZ SPOR'DAN ÇOK ÖZEL İMZALAR

Geçen sezon İstanbul 2. Amatör Küme'de şampiyon olan Selamsız Spor Kulübü sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor. Son olarak otizm için farkındalık yaratacak bir etkinlikte Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın öğrencileri kulüpte ağırlandı ve etkinlik imza töreniyle bitti.



SIRBİSTAN-PORTEKİZ MAÇINI CÜNEYT ÇAKIR YÖNETECEK

FIFA kokartlı Türk hakemlerden



TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. TUR PROGRAMI AÇIKLANDI

10 Eylül Salı: 13.00 Kars 36-Pazar, 15.00 Yeni Ordu-Fatsa B.,Kemer-Karaman B, 15.30 Alemdağ-Çatalca 18.30 Kocaeli-Gölcük, 19.00 İçel İY-Serik B



11 Eylül Çarşamba: 13.00 Ağrı-A. Hopa. 14.30 Kelkit B.-Ofspor, Görele- Yomra, Yeşilyurt-Elazığ B, Cizre-Diyarbekir, K.Karaköprü-Siirt İ.Ö., Batman P-Mardin BB, 15.00 Çankırı-Kastamonu Öİ, Çankaya-Kırıkkale B, Altındağ B-Yozgat, Tokatspor-Erbaa, Erzinspor-Kilis B, Nevşehir B-Osmaniye, Kozanspor-Payas, 15.30 Silivri-B.Yıldırım, Maltepe-Erok, Şile Yıldız-Karacabey, Bayrampaşa-Biga, Düzce-Darıca G., Manisa-Turgutlu, Tepecik- Halide Edip, T.Linyit-Soma, 18.30 Buca-Nazilli B., 19.00 Fethiye-K.Bölük



12 Eylül Perşembe: 13.00 Erzincan-M.Menderes 15.00 Sultanbeyli B-Edirne18.30 Karşıyaka- Muğla. Rizespor'un ligde son oynadığı Beşiktaş maçında takımının golünü atan isim olan Oğulcan Çağlayan, milli maç arasını iyi değenlendirmek istediğini söyledi. Oğulcan, "İyi gidişatımızı sürdürmük istiyoruz. Kişisel hedefim ise Avrupa'da futbol oynamak. Bunun için çaba sarfediyorum" dedi.eski defans oyuncusuCafu'nun30 yaşındaki oğluDanilo Felicianode Moraes, futboloynarken kalpkrizi sonucu hayatınıkaybetti.Sao Paulo kulübübir başsağlığı mesajıyayınladı.ile Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları arasında yenilenen sponsorluk anlaşmasıyla Alanya Oba Stadı'nın ismi Bahçeşehir Okulları Stadı olarak devam edecek. Başkanı Çavuşoğlu, "3 yıl önce başlayan iş birliğinin devam etmesinden mutluyuz" dedi.sezon İstanbul 2. Amatör Küme'de şampiyon olan Selamsız Spor Kulübü sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekiyor. Son olarak otizm için farkındalık yaratacak bir etkinlikte Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı'nın öğrencileri kulüpte ağırlandı ve etkinlik imza töreniyle bitti.kokartlı Türk hakemlerden Cüneyt Çakır , 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynanacak Sırbistan-Portekiz karşılaşmasında düdük çalacak. 7 Eylül Cumartesi günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Rajko Mitic Stadı'nda oynanacak müsabakayı Cüneyt Çakır yönetecek.13.00 Kars 36-Pazar, 15.00 Yeni Ordu-Fatsa B.,Kemer-Karaman B, 15.30 Alemdağ-Çatalca 18.30 Kocaeli-Gölcük, 19.00 İçel İY-Serik B13.00 Ağrı-A. Hopa. 14.30 Kelkit B.-Ofspor, Görele- Yomra, Yeşilyurt-Elazığ B, Cizre-Diyarbekir, K.Karaköprü-Siirt İ.Ö., Batman P-Mardin BB, 15.00 Çankırı-Kastamonu Öİ, Çankaya-Kırıkkale B, Altındağ B-Yozgat, Tokatspor-Erbaa, Erzinspor-Kilis B, Nevşehir B-Osmaniye, Kozanspor-Payas, 15.30 Silivri-B.Yıldırım, Maltepe-Erok, Şile Yıldız-Karacabey, Bayrampaşa-Biga, Düzce-Darıca G., Manisa-Turgutlu, Tepecik- Halide Edip, T.Linyit-Soma, 18.30 Buca-Nazilli B., 19.00 Fethiye-K.Bölük13.00 Erzincan-M.Menderes 15.00 Sultanbeyli B-Edirne18.30 Karşıyaka- Muğla. TÜM MANŞETLER