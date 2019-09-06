Mustafa Cengiz: Bu karar yüreğimi dağladı G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen ceza sonrasında sert açıklamalarda bulundu. G.Saray Başkanı Cengiz, “19.05’te açıklanan ceza yüreğimi dağladı! Bunun sorumlusu ortaya çıkarılıp açıklanmalıdır” dedi.

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'e verilen ceza sonrasında sert açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Her camia için kutsal ikonlar vardır. Bunlardan biri de bizim kuruluş tarihimizdir. PFDK'nın ceza açıklamasının özellikle saat 19.05'te yayına girmesi beni buraya getirdi (planlanmayan canlı yayın). Ben bunu yakıştıramadım. Bu tip hataların iyi niyetle ve tesadüfle açıklanması mümkün görünmüyor" dedi. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı, "19.05'te açıklanan ceza yüreğimi dağladı! Bunun sorumlusu ortaya çıkarılıp açıklanmalıdır" ifadelerini kullandı.



YAPMA GÜZEL KARDEŞİM!

Cengiz, "Fikret Orman'dan şunu istiyorum. Orta sahadaki taçtan gelen golü bir hakemi, bir camianın şampiyonluğunu lekelemeye kadar götürme. Yapma kardeşim" dedi.



