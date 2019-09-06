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’a şoku

Önceki akşamki antrenmanda sakatlanan , Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarılmak zorunda kaldı. Türkiye ile Andorra arasında Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın tüm biletlerinin tükendiği bildirildi.

Milli Takım’a Cengiz şoku
A Milli Futbol Takımı'nın önceki günkü idmanında sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder, Andorra ve Moldova maçları aday kadrosundan çıkarıldı. Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının planlandığı ifade edildi.

BİLETLER TÜKENDİ
Türkiye ile Andorra arasında Cumartesi günü Vodafone Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın tüm biletlerinin tükendiği bildirildi.


İNGİLTERE MAÇI A SPOR'DA
Türkiye U21 ı, Avrupa Şampiyonası elemelerindeki 4. maçında bugün İngiltere karşısına çıkıyor. Mücadele Yeni Kocaeli Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Takımımız İngiltere'yi yenerse 2. galibiyetini alacak.

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