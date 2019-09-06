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G.Saray’da Falcao sonrası para krizi çıktı

Yönetimle temasa geçen Younes sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını talep etti... Orta sahanın bir başka yıldızı Sofiane Feghouli ise maaşına 500 bin zam yapılmasını istedi...

Saray'da Falcao krizi
G.Saray'da yıllık 7 milyon kazanacak olan Radamel Falcao'nun i takımda diğer yıldızları da harekete geçirdi. Geçen sezon şampiyonlukta önemli rol oynayan Afrikalı yıldızlar Sofiane Feghouli ve Younes Belhanda, yönetimle temasa geçerek sözleşmeleriyle ilgili talepte bulundular.

3.850 MİLYON EURO'YA OYNUYOR
G.Saray'da 3.850 milyon Euro garanti para alan Feghouli'nin 500 bin Euro zam istediği öğrenildi. Yıldız oyuncu, Körfez ülkeleri için geçerli 4.250 milyon Euro'ya çıkış opsiyonu var.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMAK İSTİYOR
Talipleri olan ise 2021'de bitecek sözleşmesinin 1 yıl uzatılmasını istiyor. Faslı yıldız, 3.350 milyon Euro yıllık ücretinden memnun ve aynı mali şartlarda +1 yıl sözleşme imzalamaya hazır.

YÖNETİM MASAYA OTURACAK
Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli ile masaya oturması bekleniyor. Yönetimin iki yıldıza vereceği tepki merakla bekleniyor.



FALCAO İLE BULUŞTU
'ın yeni transferi dün antrenmanda ile bir araya geldi. İmparator, Kolombiyalı yıldıza, "Hoşgeldin evlat" dedi.

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