Galatasaray'dan Linnes'i kiralamak istiyor: 6 aylık kulüp bul!

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi. Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak.
- Spor
- 06.09.2019
- Gazete
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