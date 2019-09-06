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Galatasaray'dan Linnes'i kiralamak istiyor: 6 aylık kulüp bul!

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi. G.Saray Yönetimi Norveçli yıldızı kiralık göndermek istiyor...

6 aylık kulüp bul!
Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Mariano ve Nagatomo için "Gidebilirler" görüşüne sahip sarı-kırmızılılar, Linnes'ten 6 aylık kiralık forma giyeceği takım bulmasını istedi. Linnes devre arasında olmazsa sezon sonunda Galatasaray'a dönecek ve 2021'e kadar geçerli sözleşmesini tamamlayacak.

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