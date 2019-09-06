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  • 06.09.2019 12:54
  • Son Güncelleme: 06.09.2019 12:57

Cumhurbaşkanlığı'dan Avrupa'ya rest: Tehdit veya blöf değil

Son dakika: : "('ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir."

Cumhurbaşkanlığı'dan AB'ye tarihi rest!

131. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar konusunda 'nin söz verdiği desteği sağlamadığını söyleyerek "Bu şekilde giderse sınır kapılarını açacağız" ifadelerini kullanmıştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Bu ne bir tehdittir ne de bir blöftür. Bu bir gerçektir." dedi. Oktay: "Nasıl olsa yeni göç akımı dalgası başlarsa Türkiye bunu göğüsleyecektir yaklaşımı ve rahatlığı, kesinlikle yanlış bir rahatlık ve yaklaşımdır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKENİN BEKÇİSİ DEĞİLDİR
Oktay, açıklamasında "Türkiye hiçbir ülkenin bekçisi değildir. Onların göçmen deposu değildir. Oluşturdukları krizlerin de faturasını ödeyecek ülke değildir." dedi.

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